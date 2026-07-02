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Россия в I полугодии увеличила экспорт картофеля почти в 11 раз

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии этого года экспортировала 164 тыс. тонн картофеля, что в 10,9 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (15,1 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "Аргус-Фито".

Именно за счет картофеля общий экспорт овощей, корнеплодов и клубнеплодов вырос в 2,3 раза, до 215,6 тыс. тонн с 92,9 тыс. тонн годом ранее, отмечает ведомство.

Так, экспорт корнеплодов (морковь, репа, свекла, сельдерей, редис) составил 18,9 тыс. тонн, огурцов - почти 9,2 тыс. тонн, лука и чеснока - 8 тыс. тонн, перца, кабачков, грибов и др. - 6,4 тыс. тонн, капусты - 3,5 тыс. тонн. Отгрузки томатов увеличились в 1,6 раза, до более 5,6 тыс. тонн.

Кроме того, в первом квартале было экспортировано порядка 3,5 тыс. тонн фруктов и орехов. Наибольшие поставки пришлись на семечковые культуры (яблоки, груши и айва) - 1,6 тыс. тонн и орехи - 1,5 тыс. тонн.

Россельхознадзор
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