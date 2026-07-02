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Целью встречи Лантратовой и главы МККК стало обсуждение ситуации с пропавшими без вести

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич; целью встречи стала, в том числе, выработка совместных практических решений по установлению местонахождения пропавших без вести.

"Целью встречи стала выработка совместных практических решений по установлению местонахождения пропавших без вести, посещению и проверке условий содержания военнопленных, воссоединению семей и совершенствованию гуманитарных каналов связи между пленными и их близкими", - говорится в сообщении пресс-службы Лантратовой.

Российский омбудсмен сообщила, что с начала специальной военной операции (СВО) осуществляется активное взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста по самым важным вопросам: установление местонахождения и посещение пленных российских военнослужащих, установление связи с родными и близкими военнослужащих, воссоединения семей, посещение в местах принудительного содержания российских граждан, удерживаемых украинской стороной, возвращение тел погибших российских военнослужащих с территории Украины.

"Наша главная задача - обеспечивать безопасность и права мирных жителей, оперативно решать вопросы, связанные с судьбой военнослужащих и гражданских лиц", - сказала Лантратова, ее слова привели в пресс-службе омбудсмена.

Яна Лантратова
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