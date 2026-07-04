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Лантратова призвала ООН отреагировать на нападения ВСУ на мирное население в РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье с просьбой отреагировать на недавние нападения ВСУ на мирное население в России.

"...нельзя молчать и о последних событиях. Поэтому я направила обращения г-ну Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего", - написала она в субботу в своем канале в мессенджере Max.

По ее словам, речь идет об атаках на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.

"Прошу международные структуры осудить эти преступления, обеспечить независимый мониторинг и привлечь виновных к ответственности. Одновременно прошу расширить усилия по защите пленных и по скорейшему воссоединению семей, а также усилить гуманитарную помощь пострадавшим", - написала Лантратова.

Яна Лантратова ООН Фолькер Тюрк Лисичанск Брянская область Токмак Рыльск
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