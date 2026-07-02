В ЛНР 12 человек пострадали в результате удара ВСУ по городскому автобусу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали городской автобус в Лисичанске Луганской Народной Республики, в результате атаки ранены 12 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек", - заявил Пасечник.

По его данным, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. "Информация о пострадавших ещё уточняется", - добавил глава ЛНР.

"В Перевальском муниципальном округе и Первомайске вражеские БПЛА ударили по гражданским грузовым автомобилям. Ранен один человек, он госпитализирован в медицинское учреждение", - добавил Пасечник.