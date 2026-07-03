Жалобы на приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову поступили в суд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд получил апелляционные жалобы адвоката, осужденного и прокурора на приговор экс-редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о даче взятки полицейскому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Обжаловано адвокатом, осужденным, подано апелляционное представление прокурором", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 21 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Аллаярова виновным по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей и с лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на четыре года. Почти такое же наказание просил назначить гособвинитель. Позже защита и сам Аллаяров подали на приговор апелляционную жалобу.

Обвиняемый и его защита попросили суд применить к нему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Он признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся.

По данным следствия, Аллаяров перевел своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП N10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД для последующей публикации содержащейся в них информации.

25 ноября 2025 года Верх-Исетский райсуд признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК РФ) и получении взятки в значительном размере (ч.3 ст.290 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Решение вступило в силу.