Суд рассмотрит жалобы на приговор бывшему редактору Ura.ru Аллаярову 29 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд рассмотрит 29 июля утром апелляционные жалобы адвоката, осужденного и прокурора на приговор бывшему редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о даче взятки полицейскому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

21 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Аллаярова виновным по ч.3 ст.291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и приговорил к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей и с лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на срок четыре года. Почти такое же наказание просил назначить гособвинитель.

Позже стороны подали апелляции. В частности, Аллаяров и его защита попросили суд применить к нему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Он признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся.

По данным следствия, Аллаяров перевел своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП N10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, 120 тысяч рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД для последующей публикации содержащейся в них информации.

25 ноября 2025 года Верх-Исетский райсуд признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК) и получении взятки в значительном размере (ч.3 ст.290 УК) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Решение вступило в силу.