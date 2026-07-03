Топливо в Крыму в пятницу поступит в свободную продажу на 62 АЗС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Крыму в пятницу будет вестись на 62 автозаправочных станциях (АЗС), сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"Сегодня на 62 АЗС будет осуществлена розничная реализация автомобильного бензина и дизельного топлива, однако учитывая ограниченные объемы, возможность обеспечить потребности в полной мере отсутствует", - написал Воронкин в своем канале в Max.

В Севастополе свободная продажа в пятницу осуществляется на восьми АЗС, в городе также отпускают топливо по QR-кодам.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.