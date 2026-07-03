Новак поручил обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и отраслевых компаний, где особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, сообщает пресс-служба правительства.

В этих регионах, говорится в сообщении, в настоящее время сохраняется напряжённая обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов.

Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках.