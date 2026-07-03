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В Белгородской области за сутки от атак пострадали семеро

Врио губернатора напомнил и о погибшей женщине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 90 атаках с украинской стороны на территории региона за минувшие сутки, есть погибшая и семеро пострадавших.

3 июля ракетному удару подвергся Белгород, погибла женщина, напомнил он.

Также атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. В Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах за сутки были ранены семь человек, трое из них лечятся в больницах.

Всего за прошедшие сутки ВСУ пять раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня. Благодаря работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 106 беспилотников.

В Белгороде и окрестностях с утра сбои в водо- и электроснабжении.

Более подробно об атаках за сутки сообщает областной оперштаб

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