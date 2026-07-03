Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Задержан бывший глава Росавиации Александр Нерадько. Хорошевский суд Москвы в пятницу рассмотрит вопрос о его аресте, сообщается на сайте суда.
Нерадько вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.
Уголовное дело находится в производстве МВД.
По данным правоохранительных органов, Нерадько вменяется особо крупное хищение при строительстве различных объектов.
Нерадько возглавлял Росавиацию в 2009-2023 годах. Также он был первым замминистра транспорта РФ - руководителем Государственной службы гражданской авиации, главой Ространснадзора, Росаэронавигации.