Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве

Александр Нерадько Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Задержан бывший глава Росавиации Александр Нерадько. Хорошевский суд Москвы в пятницу рассмотрит вопрос о его аресте, сообщается на сайте суда.

Нерадько вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

Уголовное дело находится в производстве МВД.

По данным правоохранительных органов, Нерадько вменяется особо крупное хищение при строительстве различных объектов.

Нерадько возглавлял Росавиацию в 2009-2023 годах. Также он был первым замминистра транспорта РФ - руководителем Государственной службы гражданской авиации, главой Ространснадзора, Росаэронавигации.