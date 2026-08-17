Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Решение ВС РФ по ситуации с "Яблоком", приговоры Льву Шлосбергу и Сергею Петрову, заявление Лаврова о вызове посла в МИД Японии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВС РФ признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от "Яблока" в депутаты Госдумы. Партия обжалует решение. ЦИК РФ рассмотрит вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня на заседании 18 августа.

- Зампред партии "Яблоко" Лев Шлосберг (включен в РФ в реестр иноагентов) получил 11 лет и 1 месяц колонии по делу о распространении фейков и дискредитации ВС РФ.

- Суд заочно приговорил основателя "Рольфа" Сергея Петрова к девяти годам лишения свободы по делу о выводе порядка 4 млрд рублей за рубеж.

- Рубль вечером в понедельник обновил минимум с февраля 2025 года. Курс юаня в 19:00 составил 12,6145 руб., что на 7,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

- Лавров заявил, что Токио перешел черту приличий, вызвав в МИД российского посла из-за посещения Путиным Курил. Посол Японии в Москве вызван в МИД РФ и прибудет во вторник, 18 августа.

- В Москве полиция задержала троих подозреваемых в незаконном сбыте поддельного кофе. Ущерб от продажи контрафакта оценивается в миллионы.