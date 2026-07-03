Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава российского государства Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин посетил сегодня один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Встречал Герасимов, основной доклад был у начальника Генштаба", - работы сказал Песков журналистам в пятницу.

"Президент поставил задачу для совещания - дать оценку текущей обстановки в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой", отметил он.