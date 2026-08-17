Восемь альпинистов не вышли на связь с МЧС при восхождении на Эльбрус в КБР

На поиски выдвинулись спасатели

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели отправились на поиски восьми альпинистов, которые не вышли на связь с МЧС в установленное время при восхождении на гору Эльбрус, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Поступила информация о том, что группа альпинистов из восьми человек при восхождении на гору Эльбрус не вышла на связь в установленное время. На место незамедлительно выдвинулись 14 спасателей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ранее альпинисты зарегистрировали свой маршрут.

"Специалисты МЧС обследуют по маршруту южного склона горы", - добавили в ведомстве.