Губернатор Подмосковья сообщил о поражении более 150 беспилотников над регионом

Есть пострадавшие, среди них ребенок

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о ликвидации более 150 беспилотников над регионом, пострадали три человека.

"Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область - над территорией региона было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали", - написал глава региона во вторник утром в своем канале в Мах.

По его информации, в Раменском округе после падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка, она госпитализирована с осколочным ранением кисти.

"В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей из-за падения обломков БПЛА. В Коломне пострадал 27-летний мужчина. Все они находятся под наблюдением врачей", - добавил губернатор.

Он отметил, что наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. "В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома, жители были эвакуированы - никто не пострадал. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая", - написал Воробьев.

"В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади", - сообщил Воробьев

Помимо этого, в Котельниках произошло возгорание строительных лесов и изоляционных материалов на территории строящегося жилого комплекса В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ "Раменье", уточнил глава региона.

"Отражение атаки БПЛА продолжается. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. О новых данных будем информировать дополнительно", - написал губернатор.