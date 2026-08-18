Спасатели эвакуировали всех альпинистов, не выходивших на связь при восхождении на Эльбрус

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - С горы Эльбрус эвакуированы 14 человек - две группы туристов, которые не могли самостоятельно спуститься из-за непогоды, сообщает пресс-служба МЧС России во вторник.

"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены сегодня утром (...) Спасатели МЧС России эвакуировали обе группы туристов (всего 14 человек) на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, прибыв на место специалисты МЧС России также обнаружили еще одну группу туристов из шести человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 м.

На поисковые работы привлекались 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.