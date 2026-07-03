Путин выслушал детальные доклады командующих группировками

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу выслушал детальные доклады командующих группировками войск по направлениям, отметил положительную динамику наступления по всей линии фронта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Отдельно, уже в более узком составе президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий. Президент выслушал детальные доклады командующих группировками войск по направлениям, - была отмечена положительная динамика наступления наших войск по всей линии фронта", - сказал Песков журналистам.