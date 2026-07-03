Песков заявил о взятии Константиновки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о взятии населенного пункта Константиновка.

"Взята Константиновска. Это, по словам президента (России Владимира Путина), первый, но очень важный этап во взятии важного уже Славянско-Краматорского узла обороны в ВСУ", - сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что "ранее это был Славянско-Краматорско-Константиновский узел обороны, но теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль".

"Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон. Но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден", - добавил Песков.

По словам Пескова, командующий группировкой "Юг" доложил президенту о продолжающемся на этом направлении наступлении.

"Были также доклады руководителей штурмовых подразделений, которые с места, из центра города, из Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе", - добавил пресс-секретарь президента.

Он рассказал, что во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с российских дронов-разведчиков, что и было сделано.

В ближайшее время, сказал Песков, Кремль распространит эту съемку, а также этого видео, которое удалось снять с дронов, а также кадры совещания, которое провел президент.