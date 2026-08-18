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Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения при атаке дронов

Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения при атаке дронов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов на Московскую область незначительные повреждения получил логистический комплекс Wildberries, последствия ликвидированы, сообщает пресс-служба компании.

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"Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе - обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
Wildberries Московская область
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