Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения при атаке дронов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов на Московскую область незначительные повреждения получил логистический комплекс Wildberries, последствия ликвидированы, сообщает пресс-служба компании.

"Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе - обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадали.