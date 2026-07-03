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Песков заявил о необходимых мерах для эвакуации Константиновки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил российским военным сделать все необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей из Константиновки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители, и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей", - сказал Песков журналистам.

На совещании, по словам Пескова, прозвучали доклады российских военачальников по другим направлениям СВО. "Президент выразил сердечную благодарность нашим бойцам за героизм и успешную работу", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Константиновка
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