Герасимов заявил о поражении в июне 34 украинских военных заводов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в июне в ходе массированных ударов поражены 34 украинских военных предприятия, 10 военных аэродромов, в июле - в Киеве поражены еще пять ключевых оборонных заводов.

"По плану Генерального штаба продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия военно-промышленного комплекса, задействованных в производстве крылатых ракет "Фламинго", беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы", - сказал Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.

"Также поражены 10 аэродромов, на которой базировалась ударная авиация противника, и пять объектов топливно-энергетического комплекса Украины",- добавил он.

Герасимов сообщил, что в ночь с 1 на 2 июля был нанесен массированный удар по объектам ВПК в Киеве.

"В результате поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним", - сказал он.

По данным Герасимова, были поражены логистический центр, четыре объекта ТЭК и инфраструктура пяти военных аэродромов.