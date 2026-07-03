Путин сообщил, что ВС РФ с начала года освободили 133 населенных пункта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала года освобождено 133 населенных пункта и освобождено более 3 тыс. квадратных километров в Донбассе и Новороссии.

"С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии", - сказал Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

"В июне подразделения ВСУ выбиты из шести населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка", - также сообщил Путин.

"Хочу отметить, что взятие Константиновки - это только первый, но очень важный этап уничтожения формирований ВСУ, удерживающих пока славяно-краматорско-константиновский укрепрайон, где противник выставил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны", - сказал он.

"Но со взятием Константиновки, я так понимаю, мы уже должны говорить не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже. Ну имея в виду, конечно, и еще небольшой населенный пункт, но тоже укрепленный, - Дружковка", - добавил Путин.