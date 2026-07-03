Поиск

Путин сообщил, что ВС РФ с начала года освободили 133 населенных пункта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала года освобождено 133 населенных пункта и освобождено более 3 тыс. квадратных километров в Донбассе и Новороссии.

"С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии", - сказал Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

"В июне подразделения ВСУ выбиты из шести населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка", - также сообщил Путин.

"Хочу отметить, что взятие Константиновки - это только первый, но очень важный этап уничтожения формирований ВСУ, удерживающих пока славяно-краматорско-константиновский укрепрайон, где противник выставил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны", - сказал он.

"Но со взятием Константиновки, я так понимаю, мы уже должны говорить не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже. Ну имея в виду, конечно, и еще небольшой населенный пункт, но тоже укрепленный, - Дружковка", - добавил Путин.

Владимир Путин Донбасс ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о полном освобождении ЛНР

Что произошло за день: пятница, 3 июля

ЕАЭС перенес вступление в силу техрегламента на алкоголь на 1 января 2027 г.

Спекуляции с более 15 тыс. литров топлива пресекли в Ростовской области

Иноагентом признана Галина Юзефович

 Иноагентом признана Галина Юзефович

Вынесен приговор фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

 РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов