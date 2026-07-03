Герасимов сообщил, что Российским войскам остается 9 км до Запорожья

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям ВСУ в черте города Запорожье, передовые группы находятся уже в 9 километрах от южных окраин данного населенного пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" наращивают темпы наступления, передовые группы находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожье, наносится огневое поражение по позициям ВСУ в городской черте",- сказал Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.

Он заявил, что украинская сторона пытается остановить наступление российских войск и даже ставит задачи вернуть утраченные позиции в районе Приморского и Степногорска, привлекает резервы.

"Все атаки противника отбиты",- сказал Герасимов.