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Герасимов сообщил, что Российским войскам остается 9 км до Запорожья

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям ВСУ в черте города Запорожье, передовые группы находятся уже в 9 километрах от южных окраин данного населенного пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" наращивают темпы наступления, передовые группы находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожье, наносится огневое поражение по позициям ВСУ в городской черте",- сказал Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.

Он заявил, что украинская сторона пытается остановить наступление российских войск и даже ставит задачи вернуть утраченные позиции в районе Приморского и Степногорска, привлекает резервы.

"Все атаки противника отбиты",- сказал Герасимов.

Валерий Герасимов ВС РФ Днепр Запорожье
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