Командующий группировкой "Север" заявил о наращивании системы разведки для борьбы с БПЛА

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров сообщил, что задача по недопущению пролетов украинских беспилотников пока не решена полностью, для этих целей наращивается система разведки и огневого поражения БПЛА.

"Полностью решить задачу по недопущению пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов вглубь территории Российской Федерации пока не удается", - сказал Никифоров в пятницу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

"Для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей противника на маршрутах пролета, а также поражения расчетов беспилотных летательных аппаратов наращиваем систему разведки и огневого поражения", - заявил командующий группировкой.