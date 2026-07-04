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Герасимов заявил, что ВСУ пытаются вернуть позиции в районе Купянска

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Армия Украины пытается вернуть утраченные позиции в Купянске, для этого дополнительно перебросили 11 батальонов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"На купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске", - проинформировал Герасимов президента РФ Владимира Путина.

По его словам, ВСУ дополнительно перебросили в этот район 11 батальонов, "в том числе от двух бригад морской пехоты, которая предпринимает безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол".

"Украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих Морской пехоты, и 772 единицы вооружения и техники", - заявил начальник Генштаба ВС РФ.

Он сообщил, что группировка войск "Запад" развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности: в Харьковской области и северной части Донецкой Народной Республики.

Валерий Герасимов ВС РФ Харьков
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