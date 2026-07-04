Командующий группировкой "Север" заявил, что российские войска наступают на Сумы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" ведет наступление в направлении Сум, её подразделения находятся в 10 км от северных окраин города, заявил командующий группировкой Евгений Никифоров.

"В рамках расширения полосы безопасности группировка на курском направлении наступает в общем направлении на Сумы, передовые подразделения находятся на расстоянии 10 км от северных окраин города", - сказал Никифоров в пятницу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

"Всего в этом году под российский контроль перешло свыше 410 кв. км и 24 населенных пункта в данном регионе", - проинформировал командующий группировкой.

Он отметил, что на волчанском направлении в июне достигнуты самые высокие темпы продвижения, "которые в отдельные дни составляли более полутора километров".

"За прошедший месяц по всей полосе ответственности группировки войск "Север" под российский контроль перешло около 230 кв. км территории, освобождено восемь населенных пунктов", - сообщил Никифоров.

По его данным, в этом году взято под контроль группировки более 870 кв. км территории и 53 населенных пункта.