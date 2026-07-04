Герасимов сообщил, что российские передовые подразделения вошли в Доброполье

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" вошли в населенные пункты Доброполье и Анновка, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"Передовые подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку, продолжаются бои в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что часть группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области и ведет боевые действия по взятию под контроль населенного пункта Новопавловка.

"Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска. Линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 км. В июне освобождены Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс", - отметил он.