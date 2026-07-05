Запорожская область частично обесточена из-за украинских атак

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области частично нарушено в результате украинских атак, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, ведется оценка повреждений. Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы.

Ранее в воскресенье губернатор соседней Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все муниципалитеты региона полностью или частично обесточены. Причин отключения он не назвал.