Песков назвал войной действия Запада в отношении России

Последствия обстрела Донецка Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России, фактически идет настоящая война, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Вместе с тем он отметил, что оказать какое-то давление на Россию Киев не в состоянии. "Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что те, кто хорошо понимает ситуацию, осознают бессмысленность подобных попыток.

Динамика на фронте, отметил он, с каждым днем становится хуже для киевского режима, военнослужащие ВС РФ планомерно продвигаются, и этот результат виден.

"Наши войска продвигаются. Константиновка - это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты", - отметил представитель Кремля.