Кабинки с людьми застряли на нижегородской канатной дороге

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Кабинки застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде в воскресенье, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Инцидент произошел из-за непогоды.

В ведомстве уточнили, что предварительно 16 человек, в том числе 4 ребенка находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает. В настоящее время спасатели эвакуируют людей.

После эвакуации людей будет установлена причина нештатной ситуации, отметили в министерстве.

Ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в воскресенье в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидаются сильные дожди, ливни, шквалистые усиления ветра порывами 17-22 м/с.

Нижегородская канатная дорога проходит через Волгу и соединяет Нижний Новгород с городом Бор. Ее протяженность - более трех километров.