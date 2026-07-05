Свыше 20 международных СМИ готовы присутствовать в Константиновке при передаче Украине тел военных

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Представители редакций более 20 международных СМИ изъявили желание присутствовать при передаче Украине тел военных в Константиновке (ДНР), сообщает министерство обороны РФ.

"4 июля 2026 года после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка, более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

"В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке", - говорится в заявлении министерства.

Накануне вечером Минобороны РФ заявило, что Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке, и предлагает Украине с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел города.



