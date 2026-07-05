Песков назвал терроризмом удары Киева по объектам гражданской инфраструктуры РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Киев наносит удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры РФ, которые не имеют отношения к ВПК, и это является свидетельством террористической сущности украинских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения", - сказал он журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, "в этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима".

Отвечая на вопрос, почему украинские власти в последнее время активизировали дальние удары по российской территории, Песков заявил: "Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка - это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск".