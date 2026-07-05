Минобороны РФ сообщило об отказе Украины от предложения по гуманитарной акции в Константиновке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Киев отказался от предложения по гуманитарной акции в Константиновке, связанной с возможной передачей Украине тел погибших в боях за город военнослужащих, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения", - сказано в заявлении ведомства, распространенном в воскресенье.

"Таким образом, - говорится в заявлении, - киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками".

"Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации", - сказали в министерстве.

Накануне Минобороны РФ сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе Константиновка, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий.