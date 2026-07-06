Военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В ходе ночного массированного удара в Киеве и Киевской области поражены ключевые оборонные предприятия, а также объекты топливно-энергетического комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Удару подвергся склад горюче-смазочных материалов "Вишневое", говорится в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении сказано, что это "ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС".

"Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.

"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие Киев-71 (объединение "Абрис ПТ") - одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности типа "Стрела", "Мара", "Сирко", "Авенжер", "Эльф-К", "Флайт Арроу", FPV-дронов "Шрайк-10", а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования", - сообщило Минобороны РФ.