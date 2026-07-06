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Власти Орловской области заявили о стабилизации ситуации с топливом в регионе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Временный порядок продажи бензина по принципу четных-нечетных цифр госномера автомобиля в Орловской области привел к стабилизации ситуации с топливом, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатор Андрея Клычкова.

"Ситуация с топливом на Орловщине стабилизировалась. Об этом Андрей Клычков заявил <. . . > на заседании регионального правительства. Он поблагодарил орловчан за понимание и ответственное отношение к временным правилам отпуска бензина на АЗС Орла и области", - говорится в сообщении.

Планируется, что порядок продажи топлива по номерам автомобилей будет действовать до среды, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что новый порядок временной продажи бензина на автозаправочных станциях, утверждённый на оперативном штабе, вступит в силу с 4 июля в Орловской области.

Суть нового порядка заключается в распределении возможности заправки автомобилей по первой цифре государственного регистрационного номера в зависимости от чётности календарной даты. В дни с чётной датой, например, 4 июля, бензин смогут приобрести автомобили с первой цифрой госномера 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные даты - автомобили с первой цифрой номера 1, 3, 5, 7 или 9. При этом региональная принадлежность номера не учитывается.

Объём отпуска топлива сохраняется на уровне 30 литров на автомобиль. Заправка в канистры и другую тару по-прежнему не производится. Дизельное топливо отпускается без ограничений.

Орловская область бензин Орел
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