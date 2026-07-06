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Для аэропортов Омска и Кургана ввели ограничения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Омска ("Центральный") и Кургана ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Омска, подобные ограничения для предприятия ввели впервые.

Ранее глава Омской области Виталий Хоценко предупредил о возможной атаке БПЛА в регионе. В Курганской области также с утра введен режим "Беспилотная опасность". Власти Курганской области сообщили о пролете БПЛА над территорией региона со стороны Челябинской области.

Курган Омск Росавиация
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