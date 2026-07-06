В Белгородской области запретили ездить на мототранспорте по ночам

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области по ночам запретили движение мототранспорта, сообщает сайт правительства региона.

"Ограничить с 00:00 часов 06 июля 2026 года на территории Белгородской области передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22:00 до 6:00 часов", - говорится в документе, подписанном врио губернатора Александром Шуваевым.

Постановление вступает в силу со дня опубликования - 6 июля. Контроль за его исполнением возложен на временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Белгородской области Евгения Воробьева.