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"Росатом" принял решение выкупить долю Шишкарева в ГК "Дело" в рамках "русской рулетки"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" (владеет 49% ГК "Дело") принял корпоративное решение выкупить долю партнера по группе компаний "Дело" Сергея Шишкарева (51%) в рамках "русской рулетки", идет процесс юридического оформления сделки, который может занять весь июль, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах форума "Иннопром-2026" в Екатеринбурге.

"Корпоративное решение о том, что мы покупаем (долю Шишкарева - ИФ), принято", - сказал Лихачев.

По словам главы госкорпорации, с 1 июля включился механизм принятия решения "Росатомом". "Он сложный, он не одномоментный. С одной стороны, мы корпоративное решение приняли, с другой стороны, процедура, прописанная в "русской рулетке", является оригинальной, еще ни разу не применялась в РФ", - сказал он.

В ближайшие две недели нотариусы должны зафиксировать отказ Шишкарева от выкупа доли "Росатома" - то, что партнер ничего не платил и не собирается. Еще две недели нужны на выяснение юридических тонкостей и формальностей оплаты - куда платить, на какой счет, с какой формулировкой. "Весь июль, это, условно говоря, выяснение и пояснение всех юридических вопросов и процедур", - добавил Лихачев.

Глава "Росатома" отметил, что оформление можно ускорить, если партнер будет не против выкупа у него доли напрямую, без процедуры "русской рулетки".

"Решение есть - оформляем. Можем ускорить, если Шишкарев будет не против", - резюмировал глава "Росатома".

Росатом Дело
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"Росатом" принял решение выкупить долю Шишкарева в ГК "Дело" в рамках "русской рулетки"

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