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Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой о возврате переплат за отопление

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Кибермошенники начали использовать для обмана россиян схему с фейковой рассылкой сообщений о возвращении переплат за отопление, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в понедельник.

"Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств", - говорится в сообщении.

В УБК предупредили, что "реальные организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах".

Любую информацию о перерасчётах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через "Госуслуги Дом", добавили в полиции.

МВД РФ
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Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой о возврате переплат за отопление

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