Послу Швеции в РФ заявлен протест в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон заявлен решительный протест в связи с недавней атакой на российское посольство в Стокгольме, сообщили в МИД России.

"6 июля в МИД России была вызвана посол Швеции в Москве, которой заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 2 июля очередной атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

На Смоленской площади добавили, что "главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА".

"Потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов", - заявили в МИД РФ.

На прошлой неделе в российской дипмиссии в Швеции сообщили, что в ночь на четверг посольство "подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов".

"Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства", - отмечалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.