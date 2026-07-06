Глава "Росатома" сообщил об осложнении ситуации на ЗАЭС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской АЭС становится все сложнее.

"В Запорожье, конечно, всё сложнее и сложнее. Кроме обстрелов добавили ещё психологические атаки - летающие по ночам дроны, которые убеждают людей уехать вглубь России, бросить и уехать", - сказал он журналистам на полях международной промышленной выставки "Иннопром".

При этом Лихачев напомнил, что в пятницу 10 июля планирует переговоры тет-а-тет с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Последний ранее анонсировал встречу с Лихачевым в Калининграде.

"Конечно, мы будем всё демонстрировать Гросси. Пока МАГАТЭ как бы не замечает психологического давления. То есть на физические атаки они всё-таки реагируют. А вот на психологические атаки мы пока ещё реакции не видели, и будем, конечно, этот тревожный вопрос поднимать", - сказал Лихачев.