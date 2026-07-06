Аэропорт Тобольска возобновил штатную работу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на отправку и прием рейсов отменены в аэропорту Тобольска (Тюменская область), сообщает Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе был объявлен режим беспилотной опасности.

Также временно был приостановлен прием и выпусков самолетов в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Кургана.