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Аэропорт Тобольска возобновил штатную работу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на отправку и прием рейсов отменены в аэропорту Тобольска (Тюменская область), сообщает Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе был объявлен режим беспилотной опасности.

Также временно был приостановлен прием и выпусков самолетов в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Кургана.

Тобольск Росавиация
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