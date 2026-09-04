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Нарышкин заявил о планах ЕС подготовиться к полномасштабному конфликту с РФ к 2030 г.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз заложил в свои концептуальные документы готовность к полномасштабному конфликту с Россией к 2030 году, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке, оно слишком изнеженно и извращенно. Однако политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы", - заявил он в начале XXII заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности в Санкт-Петербурге.

"Готовность к крупномасштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Евросоюза - Белую книгу о европейской обороне, которая и носит название "План по перевооружению Европы: готовность 2030", - сказал Нарышкин.

При этом глава СВР выразил сомнение в том, что НАТО сможет увеличить свои ежегодные расходы до 5% ВВП. "Достижение странами НАТО ВВП в 5% на военно-оборонительные расходы кажется утопией, особенно на фоне того, как долго и проблемно они шли к нынешним 2%", - сказал он.

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