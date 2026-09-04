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РФ к настоящему времени собрала более 110 млн тонн зерна

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия к настоящему времени собрала более 110 млн тонн зерна, в том числе 83,5 млн тонн пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ.

"На сегодняшний день у нас все показатели урожайности в целом по стране выше прошлогодних, обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых культур, собрали более 110 млн тонн зерна. Это на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом году. Пшеницы уже собрали 83,5 млн тонн. Таким образом, уже внутренний рынок у нас полностью обеспечен необходимым объемом пшеницы и зерновых", - заявила министр.

По ее словам, уборочные работы идут во всех регионах.

Лут также сообщила, что в активной фазе находится и уборка масличных культур - собрано уже 3,3 млн тонн. Начался сбор сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта.

"В целом ожидания по году у нас достаточно хорошие, ждем достаточно неплохой урожай в среднем по всем культурам", - сказала она.

Оценивая ситуацию с обеспечением аграриев горючим, министр заявила, что благодаря оперативно принятым правительством мерам ситуация стабилизирована. "Вопрос обеспечения аграриев ГСМ - еще раз акцентируюсь - находится на личном контроле (вице-премьера - ИФ) Дмитрия Николаевича Патрушева. У нас есть соответствующее поручение президента РФ о первоочередном обеспечении АПК топливом. Здесь совместно с Минэнерго мы в оперативном режиме каждые день регулируем ситуацию, если возникают вопросы", - сообщила Лут.

Оксана Лут
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