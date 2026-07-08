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Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА

Разлива нефтепродуктов нет, эвакуирован экипаж одного из судов

Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА
Фото: URA.RU/TASS

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки порядка 70 дронов на Ростовскую область повреждены два танкера, есть пострадавшие, экипаж одного из судов эвакуирован, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в среду.

"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. К сожалению, (...) есть пострадавшие", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения.

"Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж", - добавил губернатор.

Он уточнил, что танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло.

В ходе отражения беспилотной атаки уничтожено порядка 70 БПЛА в 11 районах области: Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Каменском, Кашарском, Багаевском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, городах Новошахтинске и Каменске-Шахтинском, а также Таганрогском заливе.

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