Один человек погиб при атаке БПЛА в Саратовской области, повреждена инфраструктура

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате атаки беспилотников на регион.

"Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка", - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь на среду Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин).