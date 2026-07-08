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Один человек погиб при атаке БПЛА в Саратовской области, повреждена инфраструктура

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате атаки беспилотников на регион.

"Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка", - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь на среду Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин).

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2026 года Военная операция на Украине
Роман Бусаргин Саратов
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