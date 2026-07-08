Открыты аэропорты в Пензе и Саратове, закрыт в Ижевске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Пензы и Саратова возобновили работу, аэропорт Ижевска приостановил сообщили в Росавиации в среду.

"Аэропорты Пенза, Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Аналогичные ограничения ввели в ижевском аэропорту.

Ранее сообщалось о приостановке обслуживания рейсов в аэропортах Уфы, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Череповца, Казани, Чебоксар, Ульяновска и Сочи.