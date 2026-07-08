Один человек погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Саратовскую область погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в среду.

"Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка", - написал Бусаргин в своем канале в Max.

По его словам, есть пострадавшие, всем оказывается необходимая медпомощь.

Он добавил, что в результате атаки также повреждены объектов гражданской инфраструктуры.