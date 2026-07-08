Поиск

Один человек погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Саратовскую область погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в среду.

"Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка", - написал Бусаргин в своем канале в Max.

По его словам, есть пострадавшие, всем оказывается необходимая медпомощь.

Он добавил, что в результате атаки также повреждены объектов гражданской инфраструктуры.

Саратовская область БПЛА погибший инфраструктура повреждения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА

 Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА

Один человек погиб при атаке БПЛА в Саратовской области, повреждена инфраструктура

Уничтожено три беспилотника, летевших на Москву

Ограничения введены во Внуково

Что произошло за день: вторник, 7 июля

Певицу Монеточку заочно приговорили к году лишения свободы

Госдума приняла закон о сокрытии на кадастровой карте объектов обороны и ТЭК

Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

 Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10388 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2954 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов