Лантратова сообщила о возвращении в РФ 550 человек в ходе обменов с Украиной

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что благодаря ее содействию в Россию были возвращены 550 человек в рамках обменов с Украиной.

"Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине - Дмитрий Лубинец. Удалось установить коммуникацию и договориться о самом главном - помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят", - сказала Лантратова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она уточнила, что работа по возвращению велась в "тесном взаимодействии, в связке с министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь".

Лантратова вступила в должность уполномоченного по правам человека в России 18 мая 2026 года.