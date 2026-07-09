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В российских школах с 1 сентября меняется подход к изучению истории и обществознания

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2026 года в российских школах вводится единая программа по истории для пятых-девятых классов с фиксированным набором часов и без права менять порядок тем, одновременно обществознание на уровне основного общего образования остаётся только в девятом классе, следует из письма Минпросвещения РФ.

"С 1 сентября 2026 года в 5-9 классах должна реализовываться федеральная рабочая программа по учебному предмету "История", - говорится в документе.

Так, согласно программе, с нового учебного года в пятом классе 68 часов должны быть посвящены всеобщей истории, 34 - "Истории нашего края".

В шестом и седьмом классах 28 часов отведут для изучения всеобщей истории, 57 часов - истории России, 17 часов - "Истории нашего края" соответственно.

В восьмом классе учителя должны будут уделить 34 часа всеобщей истории, 68 часов - истории России. В девятом классе 23 часа отведено на изучение всеобщей истории, 45 часов - истории России.

Минпросвещения РФ в письме сообщает, что исключает возможность варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса.

Кроме того, уточняется ряд формулировок в содержании и поурочном планировании учебного предмета в соответствии с государственными учебниками по истории, внесены изменения в содержание учебного курса "История нашего края". Помимо этого, изменен перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном экзамене (ОГЭ) по истории.

Также в Минпросвещения РФ напомнили, что с 1 сентября 2026 года учебный предмет "Обществознание" на уровне основного общего образования будет изучаться только в девятом классе.

Согласно тексту письма, в десятом классе с нового учебного года должна реализовываться федеральная рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) в количестве двух часов в неделю (всего 68 часов). В 11 классе данная программа будет действовать с 1 сентября 2027 года в количестве один час в неделю (всего 34 часа).

Помимо этого, в 11 классе в новом учебном году продолжит реализовываться федеральная рабочая программа по обществознанию на базовом уровне предыдущего года обучения в количестве двух часов в неделю (всего 68 часов).

Изменения в федеральную рабочую программу по обществознанию на углубленном уровне не вносились, отмечается в письме.

Минпросвещения РФ
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