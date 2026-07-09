В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11-х классов готовят в России, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.

"Мы с руководством Россобрнадзора и с институтами, которые под руководством этого ведомства занимаются подготовкой контрольно-измерительных материалов, уже начали обсуждать эту очень важную задачу. В частности, мы договорились, что будет подготовлен так называемый словник, куда войдут все слова, которые есть в учебниках, будут в учебниках по русскому языку и литературе для 10-11-х классов сначала, а далее по мере внедрения", - сказала Ямпольская журналистам в четверг.

По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), не должно быть слов, которых нет в учебниках. Все проверочные работы, экзаменационные задания должны полностью соответствовать тому материалу, который представлен в едином государственном учебнике, уточнила советник президента, добавив, что для детей "сюрпризов" на ЕГЭ не будет.

"Словник этот будет большим. Беспокоиться о том, что он будет ограниченным, не стоит. Но тем не менее незнакомых для ребенка слов на ЕГЭ при этом быть не должно", - отметила Ямпольская.

Она напомнила, что с 1 сентября 2028 года должны поэтапно вводиться в школы учебники для основной школы, для 5-9-х классов. Учебники для 10-11-х классов подготовлены, прошли экспертизу и дорабатываются с результатами экспертизы, их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября 2027 года.